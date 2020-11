Selon le Pr Mahyaoui, « seulement 20% des cas de Covid-19 sont admis dans les hôpitaux »

La recrudescence de l’épidémie du coronavirus en Algérie suscite les inquiétudes des spécialistes, notamment au sein du comité scientifique de suivi de l’épidémie. Il s’agit, selon eux, d’une recrudescence, certes lente, mais inquiétante.

Lors de son intervention, ce lundi matin à l’émission « l’invité de la rédaction » de la chaine 3 de la Radio nationale, le Pr Riad Mahyaoui, membre du comité scientifique, estime que la recrudescence est « lente, mais plus grave que la première vague du virus », tout en tirant la sonnette d’alarme.

Il est revenu sur l’état des lieux, notamment dans les hôpitaux, qui peinent déjà à répondre à la forte demande. Selon lui, seulement 20% des malades du virus sont admis dans les hôpitaux, tandis que 80% des malades testés positifs rentrent chez eux à cause de la saturation des établissements sanitaires.

Le professeur ajoute que « 64 cas graves sont en réanimation, cela pourrait engendrer d’énormes problèmes si on n’arrive pas à contrecarrer la situation ». Dans ce sens, il appelle à une mobilisation générale et à une prise de conscience individuelle et collective.

D’ailleurs, il a pointé du doigt les fêtes de mariages, les regroupements familiaux et les rassemblements au milieu professionnel, qu’il a appelé à éviter à tout prix. « Cela peut être considéré comme participation à un crime », a ajouté le membre du comité scientifique.

Et pour faire face à cette situation, le Pr Mahyaoui a appelé les autorités à agir vite, en sanctionnant ceux qui n’observent pas le respect des mesures préventives, notamment le port du masque et le confinement.

Pour rappel, au bilan d’hier dimanche, l’Algérie a enregistré 670 nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 254 guérisons, 12 décès et 63 patients en soins intensifs.

Merzouk.A