Hospitalisé en France, le journaliste Boumendil lance un SOS

Hospitalisé à l’hôpital d’Amiens en France depuis le 16 octobre dernier, l’ancien député du RCD et journaliste, Mohand Arezki Boumendil, lance un appel à l’aide.

Selon nos confrères d’El Watan, le journaliste Boumendil souffre d’une grave tumeur de la face. Il lance un appel à l’aide pour financer ses soins.

«Je suis hospitalisé depuis le 16 octobre à l’hôpital d’Amiens en France, sans la moindre couverture sociale, attendant des soins longs, difficiles et très onéreux, que ne peuvent prendre en charge, à eux seuls, ses maigres moyens et ceux de sa famille», a écrit l’ancien député du RCD dans une lettre.

«Pour l’heure, les frais occasionnés par l’opération de transfert, le payement d’une partie des frais d’hôpital ainsi que ceux induits par l’approche exploratoire et les premiers soins entrepris en Algérie avoisinent les 20 000 euros et les six (6) millions de dinars, entièrement pris en charge par moi-même, en particulier grâce à la solidarité spontanée et massive de ma famille, dans le large sens du terme (…) Une cagnotte – Soutien à Boumendil Mohand-Arezki Leetchi.com – sera ouverte à partir d’aujourd’hui 9 novembre pour une période de 20 jours », a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algerie360