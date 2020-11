Vaccin Coronavirus : Le patron de l’OMS réagit à l’annonce du laboratoire Pfizer

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a réagi, ce lundi 9 novembre, à l’annonce faite par le laboratoire Pfizer d’un vaccin « efficace à 90 % » contre le coronavirus (Covid-19).

Après l’annonce du laboratoire Pfizer, le patron de l’OMS a réagi sur Tweeter jugeant « encourageantes » les avancées du vaccin contre le covid-19.

« Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de Pfizer BioNTech et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19 », a-t-il tweeté.

Pour rappel, Pfizer et BioNTech ont annoncé cet après-midi que le vaccin contre le coronavirus développé par leurs laboratoires était « efficace » à plus de 90 % pour prévenir les infections à la COVID-19.

« Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d’un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19 », avait déclaré Albert Bourla, président-directeur général (PDG) de Pfizer.

