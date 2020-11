Coronavirus Algérie : Pour le Pr Senhadji « il ne s’agit pas d’une deuxième vague »

Le Pr Kamel Sanhadji, président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire à commenter aujourd’hui dans une conférence de presse, la hausse des contaminations enregistrée ces derniers jours en Algérie excluant une « 2 ᵉ vague » de l’épidémie, car, selon lui, la situation est « tout à fait admissible ».

Le Pr Kamel Sanhadji a, estimé que la hausse des contaminations enregistrée ces derniers jours ne signifiait pas qu’« il y aura une seconde vague » de l’épidémie, justifiant ses propos par des explications scientifiques : « le virus doit évoluer, faire des mutations génétiques et changer ses caractéristiques afin de pouvoir parler d’une deuxième vague ».

En outre, selon le même responsable, le plan d’urgence du gouvernement est actuellement destiné à affronter Coronavirus, et que ce dernier est méthodique et positif, et qu’il a aidé à mener la vie quotidienne des citoyens.

Le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire a estimé que la récente recrudescence des cas de Covid-19 après la stabilisation observée au mois de septembre est due au relâchement de nombreux citoyens qui ne respectent pas les mesures barrières, à cet égard, il a appelé à réduire la valeur de l’amende actuellement appliquée pour le non-port de bavette, qui est estimée à 10 000 DA, et à la ramener à 3000 DA pour garantir le paiement.

Ch.LAIB