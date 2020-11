Alerte météo : Des pluies attendues dans plusieus wilayas du pays

Des averses de pluie, parfois orageuses, accompagnées de rafales de vent, affecteront à partir de mardi après-midi plusieurs wilayas du pays, selon un Bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de météorologie.

Les wilayas concernées par ce BMS sont Saida, Sidi Bel Abbes, Mascara, Mostaganem, Chlef, Medea, Tiaret, Blida, Alger, Bouira, Bejaia, Sétif, Constantine, Skikda et Annaba.

En plus des wilayas de Ghardaia et du sud-ouest de Bechar, Tindouf, Laghouat, Biskra et Djelfa.

Les mêmes services ont ajouté que les pluies se poursuivront jusqu’à mercredi, quant aux températures, elles resteront élevées dans certains wilayas, au-dessus de leur moyenne saisonnière.

Rédaction d’Algerie360