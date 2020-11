Affaire El Watan-fils de Gaïd Salah : le tribunal de Annaba rend son réquisitoire

Le parquet près le tribunal d’Annaba a rendu, ce lundi, son réquisitoire dans l’affaire du quotidien El Watan et des fils du défunt Gaïd Salah.

Le procureur a donc requis une peine de 3 mois de prison ferme contre le directeur de publication d’El Watan, Tayeb Belghiche. Le verdict sera rendu le 23 novembre en cours. Lors de l’audience, le directeur de publication d’El Watan, Tayeb Belghiche, a refusé de dévoiler le nom du journaliste qui a rédigé l’article.

Pour rappel, les fils de l’ancien chef d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Salah ont porté plainte contre le journal El Watan, pour diffamation, après la parution de l’article intitulé « Les enfants de Gaïd Salah détenteurs de nombreux biens : les détails d’une fortune à l’ombre du général ».

Les plaignants ont jugé que l’article en question était attentatoire à leur honneur et à leur considération et à celui de leur défunt père en sa qualité de chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale avant son décès.

Merzouk.A