Hospitalisé en Allemagne, Tebboune adresse un message aux algériens

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce dimanche 8 novembre, un message de remerciement au peuple algérien.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adresse ses sincères remerciements au peuple algérien pour son souci de sa santé et son grand soutien à son président, et apprécie vivement les appels à son rétablissement et les vœux sincères de réconfort issus de l’originalité et de la noblesse de nos concitoyens », lit-on dans un communiqué de la présidence de la république.

« Le président assure au peuple algérien, qui attend son retour au pays, que son état de santé s’améliore, implorant le dieu Tout-Puissant de guérir les personnes infectées par le Coronavirus », a ajouté la même source.

Atteint du coronavirus (Covid-19), le chef de l’État est actuellement hospitalisé dans un hôpital spécialisé en Allemagne où il suit un traitement dans le cadre du protocole sanitaire.

Rédaction d’Algerie360