Soufiane Djilali : « il y a une maladie politique dans le pays »

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, s’est exprimé sur les résultats du referendum sur la nouvelle constitution qui a eu lieu dimanche dernier.

Dans une déclaration accordé à Le Soir d’Algérie, Soufiane Djilali a estimé qu’ « il y a une maladie politique dans le pays ».

« Si les Algériens n’ont pas voté c’est parce qu’ils ont pris en considération le contexte dans lequel s’est déroulé le vote et non pas le contenu qui contient des choses qui peuvent apporter du changement sur le plan législatif », a-t-il dit.

« Ce référendum nous permet de tirer trois grandes conclusions. En premier, c’est pour la première fois qu’on voit des chiffres qui correspondent au réel, ce qui est très important pour nous », a indiqué Soufiane Djilali, ajoutant : « ce taux révèle qu’il y a un grand malaise dans la population, et il y a une maladie politique dans le pays, cette maladie est ancienne et elle est chronique et pas aigue».

« La constitution sera de toute façon mise en œuvre, mais «’enjeu le plus important restera les prochaines législatives », a-t-il estimé.

Pour le président du Jil Jadid, « les Algériens sont dans l’obligation d’aller vers un changement, et là ils ont le choix d’aller vers un changement avec désordre ou bien d’une manière qualitative ».

Rédaction d’Algerie360