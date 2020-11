Procès en appel de Tahkout : Lourd réquisitoire contre les mis en cause

Le procureur de la République a requis aujourd’hui dimanche le 08 novembre de lourdes peines d’emprisonnement contre les principaux accusés dans le dossier Tahkout.

Le parquet a, ainsi, demandé une peine de 18 ans pour l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout, le gel de tous les comptes bancaires des sociétés de Tahkout, la confiscation des matériels et l’exclusion des marchés publics, ainsi que la saisie des tous les biens de l’accusé.

Le procureur a, dans le cadre du même dossier, réclamé 12 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende, ainsi que la confiscation des biens contre les anciens premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia.

10 ans de prison ferme et 1 million de dinars d’amende contre les ex-ministres Amar Ghoul (Travaux publics), Youcef Yousfi (Énergie et Industrie) et Abdelghani Zaâlane (Travaux publics et Transports).

Pour la famille de Tahkout, le procureur a requis 8 ans de prison contre son fils Bilal, ses frères Rachid Tahkout, Hamid Tahkout, et Nacer Tahkout. Ces peines sont assorties de la saisie des biens de la famille acquis dans le cadre des transactions incriminées.

