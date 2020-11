Migration clandestine : l’opposition espagnole réclame des explications au gouvernement

Le député du Parti populaire espagnol Miguel Jerez a dénoncé l’arrivée importante d’embarcations des migrants en Espagne et a demandé des explications au gouvernement à ce sujet.

En effet, lors de sa comparution devant le congrès du ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations José Luis Escrivá, le député du Parti populaire espagnol Miguel Jerez a évoqué la question des arrivants clandestins en Espagne, et a demandé des explications au gouvernement concernant l’arrivée en masse des migrants en provenance du Maghreb, et notamment d’Algérie.

Par ailleurs, les îles espagnoles font face à une arrivée importante d’embarcations transportant des migrants en provenance du Maghreb et notamment d’Algérie. « Lors des dix derniers mois, 783 embarcations sont arrivées à Ibiza et Formentera dont 173 embarcations rien que pour les cinq derniers jours », a affirmé le député.

« Nous nous inquiétons de voir que des mesures ne sont pas prises pour faire face à l’arrivée massive des embarcations », a regretté le député de l’opposition, qui veut que le gouvernement fournisse des explications « pourquoi les mesures ne sont pas prises et pourquoi la gestion du problème est cédée à la croix rouge espagnole ».

L’opposition a, en outre réclamé le renforcement des effectifs afin de mieux gérer les contrôles des arrivées sur la côte d’Ibiza ainsi que des moyens techniques. Il appelle également l’Exécutif à faire face à la mafia des embarcations. « Le gouvernement ne s’explique pas, le ministre ne comparaît pas et il n’y a aucun contrôle sur les arrivées de ces embarcations pleines de migrants clandestins en provenance d’Algérie », a-t-il conclu.

