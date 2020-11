France : Un Franco-Algérien condamné pour avoir provoqué un mouvement de panique à Nice

Un Franco-Algérien a provoqué un grand mouvement de panique dans le souterrain du tramway de Nice, avant d’agresser trois jeunes filles.

Selon le média français Nice-Matin, un jeune homme, Franco-Algérien âgé de 21 ans, a crié « Allahou Akbar » alors qu’il se trouvait dans une bouche de tramway à Nice. Son cri ayant provoqué un grand mouvement de panique, trois jeunes filles, Houda, Lydia, et Ouma, lui ont signalé que son comportement portait préjudice à la communauté musulmane.

Suite à la remarque des jeunes filles, le jeune s’est précipité sur elles et leur a asséné plusieurs coups de poing. L’une des trois victimes a été contrainte à trois jours d’arrêt de travail. La police niçoise a appréhendé le mis en cause vendredi 6 novembre dernier, quelques instants après les faits.

La fouille au corps du coupable présumé a révélé qu’il était en possession d’une arme blanche. Il a été déféré devant le tribunal et jugé en comparution immédiate en présence de ses victimes. Le prévenu a tout de même nié les faits qui lui sont reprochés, malgré les images de vidéosurveillance et le témoignage de tiers.

Le Franco-Algérien a été déclaré coupable de « violences et d’apologie publique d’un acte de terrorisme » par le tribunal correctionnel de Nice, et a été condamné à 18 mois de prison ferme avec incarcération immédiate, en plus d’une interdiction de séjour d’une durée de dix ans dans les Alpes-Maritimes.

Rédaction d’Algérie360.