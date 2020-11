France : Un Algérien condamné pour avoir menacé de mort son épouse

Un Algérien a été poursuivi en France pour des accusations de harcèlement de menaces de mort et d’instigation à l’assassinat envers sa femme

Selon le journal local Centre Presse, un Algérien quinquagénaire a été jugé vendredi 6 octobre par le tribunal de Rodez, dans le sud de la France, pour harcèlement, et pour avoir proféré des menaces de mort et d’instigation à l’assassinat envers sa femme.

Par ailleurs, les enfants du mis en cause l’ont décrit comme étant un père violent, et l’ont accusé de « faire vivre un cauchemar » à son épouse depuis que celle-ci a demandé le divorce il y a trois ans. Sa femme, atteinte d’une grave maladie, a dû faire face à un harcèlement de la part du coupable qui l’a menacé de mort à l’aide d’un couteau lors d’un enterrement familial.

La même source a affirmé que le père de famille est même allé jusqu’à proposer la somme de 450 euros à une personne pour qu’elle poignarde sa femme. Des témoignages de ses proches ont affirmé qu’il était capable de tuer tout le monde. Même la sœur de l’accusé a révélé avoir été menacée de mort par son frère.

L’Algérien, originaire d’Oran, a été jugé et condamné à une année et demie de prison ferme avec interdiction d’entrer en contact avec sa femme et sa sœur. Pour toute défense de sa part, le mis en cause a stipulé « chez nous, les Arabes, c’est comme ça ! ». Des propos qui ont suscité la colère et l’indignation du procureur de la République.

Rédaction d’Algérie360.