Coronavirus Algérie : le gouvernement annonce de nouvelles mesures

Dans le cadre du dispositif adopté par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, le premier ministère a annoncé ce dimanche de nouvelles mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Outre les mesures d’adaptation des horaires de confinement partiel à domicile, et de la liste des wilayas concernées par la mesure de confinement partiel à domicile, le premier ministère a également annoncé une série d’autre mesures de prévention.

Il s’agit de la suspension de l’activité de transport urbain des personnes public et privé durant les week-ends, rappelant que le transport collectif des personnes inter-wilayas demeure interdit et que tout contrevenant à cette mesure subira les sanctions réglementaires prévues.

Le gouvernement a également décidé « la fermeture, pour une période de quinze (15) jours à partir du 09 novembre 2020, des marchés de ventes des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national ».

S’agissant des marchés hebdomadaires, un contrôle rigoureux sera opéré par les services compétents au niveau de ces lieux afin de s’assurer de l’application des mesures préventives, du port obligatoire du masque ainsi que de la distanciation physique. Toutefois, les Walis pourront procéder à leur fermeture immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Le communiqué du premier ministère a aussi annoncé « la prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières ».

Dans le volet éducatif, le gouvernement a décidé d’instaurer un contrôle continu, rigoureux et inopiné par les inspecteurs du corps de l’éducation nationale au niveau de l’ensemble des établissements du cycle primaire, moyen et secondaire, publics et privés, pour s’assurer du respect du protocole sanitaire mis en place et des mesures organisationnelles édictées par les pouvoirs publics.

Dans un même contexte, la rentrée universitaire et de la formation professionnelle a été reportée 15 décembre 2020.

