Benbouzid : « le système sanitaire algérien doit être revu »

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré aujourd’hui dimanche que le système de santé algérien devait être revu afin de « corriger certains dysfonctionnements et erreurs ».

Selon le Premier responsable du secteur de la santé, afin de parvenir à une justice sociale plus efficace et solutionner les dysfonctionnements et les erreurs, le système de santé en Algérie doit aujourd’hui être revu.

Benbouzid a révélé Lors de sa présentation du projet du budget de son secteur dans le cadre de la loi de Finances 2021 devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), que certains projets de loi dans le secteur de la santé ont été retardés, en raisons de l’orientation de tous les efforts vers la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Rédaction d’Algérie360