Un vol spécial pour les nouveaux boursiers algériens en Espagne  

Un vol spécial vers l’Espagne est programmé le samedi 14 novembre 2020 à 10 h 00 au profit des étudiants algériens retenus dans des universités espagnoles pour l’année académique 2020-2021, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur.

Le ministère a appelé les concernés à se présenter audit ministère, le mardi 10 novembre 2020 à 09 h 00, pour accomplir les formalités de départs, à savoir le retrait des documents de départ et l’accomplissement des formalités de change, le jour même, ainsi que l’organisation, le lendemain mercredi, par le MESRS du test PCR.

Les étudiants habitant en dehors d’Alger seront hébergés, dès le mardi 10 novembre, en résidence universitaire et ce, jusqu’à leur départ, ajoute la même source, conviant les intéressés à « se munir des documents et des effets personnels essentiels et indispensables à leur voyage », est-il ajouté.

Rédaction d’Algerie360