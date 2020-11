Rencontre Algérie-Zimbabwe : Retransmission exclusive pour l’ENTV

La retransmission de la rencontre Algérie-Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires CAN Total Cameroun 2021 sera exclusivement réservée à la Télévision Nationale EPTV.

C’est ce qu’ont indiqué les mesures spécifiques pour la reprise des rencontres des 3ème et 4ème journées des Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021 validées hier vendredi par le Comité d’Urgence de la CAF.

Dans le volet consacré aux médias dans le communiqué repris par la FAF, et « en ce qui concerne le match Algérie – Zimbabwe du jeudi 12 novembre 2020 au stade du 5 juillet 1962 (20h00), et faisant suite à la réunion des officiers nationaux de sécurité et sûreté (ONSS) de la CAF du mercredi 04 novembre 2020, les mesures suivantes ont été décidées : Seules les équipes (journalistique et technique) de l’ENTV seront autorisées à accéder au stade, selon le zoning établi par les officiels de la sécurité de la CAF ».

Le communiqué ajoute également que « les radios nationales publiques sont également prévues pour accéder aux espaces et box qui leurs sont réservés (sous réserve de l’accord de la CAF) ».

Après le match, « aucune zone mixte ne sera organisée, ni conférence de presse », ajoute encore le communiqué précisant que « le sélectionneur national accordera des déclarations d’après-match au média de la Fédération algérienne de football et à l’ENTV ».

Rédaction d’Algerie360