Louisa Hanoune prévoit une accélération de « la crise du système »

Louisa Hanoune, secrétaire général du parti des travailleurs, est revenue hier vendredi, sur la situation politique, sociale et sanitaire dans le pays, tout en évoquant à nouveau le référendum constitutionnel.

Une fois de plus, le SG du PT a dressé un bilan sombre de la situation des droits politiques et des droits de l’Homme en Algérie. Elle a en effet dénoncé « le non-respect et les violations systématiques des droits politiques et des droits de l’Homme en général ».

Pour elle, « ces dérives alimentent le climat de congestion qui va en s’aggravant comme produit de la régression horrible sur le plan socioéconomique », selon ce qu’a rapporté ce samedi le quotidien Liberté.

Pour illustrer son constat, Mme Hanoune cite le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, décédé le mercredi dernier. « Le fait que Lakhdar Bouregâa ait été emprisonné alors âgé de 86 ans confirme que nous sommes dans une situation où il n’y a aucun respect pour les valeurs politiques, sociales et morales », a-t-elle déclaré.

Elle énumère d’emblée « des éléments qui vont engendrer l’accélération de la crise du système, et dont les effets sont visibles ». Il s’agit selon Mme Hanoune de l’effondrement socioéconomique, de la maladie du Président et son transfert à l’étranger et du « le châtiment » administré par la majorité lors du référendum constitutionnel.

Revenant au référendum constitutionnel du 1er novembre, Hanoune n’a pas manqué de saluer, encore une fois, « la capacité de discernement du peuple ». Il s’agit selon elle d’un « message politique fort au pouvoir ».

Concernant la situation sanitaire liée au coronavirus, la secrétaire générale du PT a estimé que l’éventualité du retour au confinement sanitaire « est une preuve que ce gouvernement n’a tiré aucun enseignement de la gestion chaotique de la crise et du cafouillage qui a caractérisé sa politique de gestion de la pandémie ».

Rédaction d’Algerie360