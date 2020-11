Incendies à Tipasa : Djerad se rend sur les lieux

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad s’est rendu ce samedi après-midi à la commune de Gouraya dans la wilaya de Tipasa, à bord d’un hélicoptère, afin de constater les dégâts causés par l’incendie d’hier vendredi.

Djerad a d’abord inspecté les dégâts des incendies déclenchés hier vendredi dans la commune, puis il s’est rendu aux domiciles des deux victimes afin de présenter ses condoléances à leurs familles respectives.

Accueillit par le wali de Tipasa, qui a été désigné depuis hier à la tête de la cellule de crise créée à cet effet, le Premier ministre a également inspecté la prise en charge des familles impactées par les incendies.

À noter que le premier bilan des dégâts des feux de forêt, déclenchés dans 9 zones de la commune de Gouraya, a fait état de 500 hectares de forêts partis en fumée. Le bilan total depuis le mois de juin dernier est passé ainsi à hauteur de 3200 hectares.

Rappelons que le Premier ministre Abdelaziz Djerad avait réagi cette matinée de samedi aux nombreux feux de forêt déclenchés simultanément dans plusieurs wilayas du pays. « En cas où les enquêtes révéleront qu’il s’agit d’actes délibérés et prémédités, nous n’allons pas tolérer les ennemis de la vie et ceux qui traquent la patrie », avait-il écrit sur sa page Facebook.

Il convient également de rappeler que plusieurs feux de forêt se sont déclarés simultanément dans la nuit du vendredi, dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays. Il s’agit des wilayas de Blida, Tipaza, Oran, Tlemcen, Bouira et Chlef, Bejaia, Boumerdès, Saïda et Sidi Bel Abbes. À Tipasa, deux personnes ont péri, selon la Direction générale de la Protection civile (DGPC). Les causes de ces incendies ne sont pas encore identifiées.

Merzouk.A