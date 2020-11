Feux de forêt dans plusieurs wilayas du pays : Djerad réagit

Le Premier ministre Abdelazie Djerad a réagi, ce samedi aux feux de forêts déclenchées simultanément hier vendredi dans pas moins de 10 wilayas du centre et de l’ouest du pays.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebbok, le Premier ministre a d’abord indiqué que « les forêts constituent le capital économique et écologique de tous les Algériens ». Pour ce qui est des incendies, Djerad a assuré : « nous allons faire face aux feux d’origine naturelle avec des campagnes de reboisement ».

« En cas où les enquêtes révéleront qu’il s’agit d’actes délibérés et prémédités, nous n’allons pas tolérer les ennemis de la vie et ceux qui traquent la patrie », a-t-il encore écrit, en évoquant les feux de forêts enregistrées hier vendredi à travers plusieurs wilayas du pays.

Le premier ministre a tenu, en outre, à rendre hommage aux éléments de la protection civile et aux gardes forestiers pour leur courage, leur dévouement et leur engagement au profit du pays et du citoyen.

Pour rappel, plusieurs feux de forêt se sont déclarés simultanément dans la nuit du vendredi, dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du pays. Il s’agit des wilayas de Blida, Tipaza, Oran, Tlemcen, Bouira et Chlef, Bejaia, Boumerdès, Saïda et Sidi Bel –Abbes.

À Tipasa, deux personnes ont péri, selon la Direction générale de la Protection civile (DGPC). Les causes de ces incendies ne sont pas encore identifiées.