Affaire Tahkout : « Plus de 300 milliards de dinars de préjudice ! »

Le plaidoyer du représentant du Trésor public lors de l’audience du jeudi dernier du procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout à la Cour d’Alger a révélé, encore une fois, des sommes astronomiques…

En effet, le représentant du trésor public Me Zakaria Dahlouk a réclamé 309 milliards de dinars à Mahieddine Tahkout et sa famille, à titre de dommages et intérêts, selon ce qu’a rapporté le quotidien le Soir d’Algérie. Il a également réclamé la somme de 1 million de dinars pour les autres accusés dans l’affaire.

Il s’agit des deux anciens premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, l’ancien ministre de l’Industrie Youcef Yousfi, l’ancien ministre des Travaux publics Amar Ghoul, l’ancien ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaâlane. Le représentant du trésor public a également demandé la saisie des biens des accusés l’intérieur du pays comme à l’étranger.

Détaillant la somme des 309 milliards de dinars, Me Zakaria Dahlouk indique qu’il s’agit de 32 millions de dinars dans le projet de réalisation de l’usine Suzuki, 9 milliards de dinars dans le cadre de la société Sarl TMC, 100 millions de dinars dans le cadre des activités de transport urbain, 129 millions de dinars de transfert de devises à l’étranger entre 2017 et 2019.

Auditionné par visioconférence à partir de la prison de Babar (Khenchela), le principal mis en cause Mahieddine Tahkout a nié toutes les accusations portées à son encontre.

Rédaction d’Algerie360