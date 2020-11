Première prière du vendredi à la mosquée d’Alger : Mise en place d’un dispositif de sécurité spécial 

La première prière du vendredi à la mosquée d’Alger aura lieu aujourd’hui, vendredi 6 novembre, comme annoncé par le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs, à cet effet, un dispositif de sécurité spécial a été mis en place.

Dans un communiqué rendu public hier, la Direction général de la Sûreté nationale (DGSN) a révélé « avoir mis en place un dispositif de sécurité spécial pour assurer la sécurité et réguler la circulation et le trafic routier dans le périmètre de la Grande mosquée d’Alger ».

Ce dispositif a été mis en place « pour accueillir les fidèles qui vont accomplir la prière du vendredi, pour la première fois, à la mosquée d’Alger qui s’étend sur une superficie de 200000 m², avec une salle de prière de 20000 m² d’une capacité d’accueil de près de 120000 fidèles ».

Selon la même source, « plusieurs brigades mobiles (motorisées et pédestres) seront mobilisées afin de faciliter le trafic routier au niveau des voies menant vers cet édifice religieux et architectural, et veiller au respect strict des consignes du protocole sanitaire de la lutte contre le Coronavirus ».

En effet, dans le contexte sanitaire actuel, lié à la pandémie du Coronavirus, les mosquées autorisées à accueillir les fidèles pour l’accomplissement de la prière du vendredi sont celles disposant d’une capacité d’accueil de plus de 1000 fidèles et qui été déjà ouvertes pour l’accomplissement des cinq prières.

Cependant, cette réouverture est soumise à l’application d’un protocole sanitaire strict, pour lutter contre la propagation du virus, notamment le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique, l’utilisation de tapis de prière personnels et la mise à disposition des solutions hydro-alcooliques.

Rédaction d’Algérie 360.