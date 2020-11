Pour le gardien de l’OL, Anthony Lopes, « Benlamri est un guerrier »

Le gardien de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, a loué les qualités de l’international algérien Djamel Benlamri, suite au match qui s’est tenu dimanche dernier, et l’a qualifié de « guerrier ».

Pour sa première apparition sous le maillot de l’Olympique Lyonnais (OL), l’international algérien Djamel Benlamri a fait forte impression auprès de ses coéquipiers et des fans de son club, lors du match qui a opposé l’OL à LOSC Lille dimanche dernier, et qui s’est conclu à une égalité (1-1).

En effet, lors d’une conférence de presse, le gardien de but de l’OL, le portugais Anthony Lopes, a loué les qualités de son camarade algérien et l’a qualifié de « guerrier », tout en affirmant qu’il a donné un « énorme coup de pouce à l’équipe ».

« Benlamri c’est un guerrier, il met la tête où personne ne met le pied. Il nous a donné un énorme coup de pouce à Lille », a indiqué Anthony Lopes.

« J’adore l’avoir. Il ne parle pas beaucoup mais sur le terrain on peut aller à la guerre avec lui », a-t-il rajouté.

Pour sa part, le coach des Lyonnais, Rudi Garcia, s’est également exprimé au sujet de la performance de Belmadi, lors d’une conférence de presse, tenue ce vendredi matin, et a confié que « l’équipe avait besoin d’un joueur comme Djamel ».

« Pour Benlamri, il n’a pas 90 minutes dans les jambes mais il a été excellent dans sa rentrée contre Lille. C’est le contexte idéal pour lui car il a transpiré la combativité », a fait savoir Rudi Garcia.

« C’est une satisfaction. Je découvre l’homme, il est encore un peu réservé mais il est intelligent et pourra aider les plus jeunes. On avait besoin d’un joueur capable de mettre le pied et d’aller dans les duels pour aider Marcelo dans ce registre », a-t-il conclu.

Rédaction d’Algérie 360.