Pour le FFS, « le peuple a tourné le dos au projet de révision constitutionnelle »

Le Premier Secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a indiqué ce vendredi, 6 novembre, que « l’Algérie a besoin d’une solution politique, démocratique et consensuelle ».

Lors d’une conférence de presse, animée ce vendredi, 6 novembre, à Alger, le Premier Secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a indiqué que « le peuple, dans son écrasante majorité, a tourné le dos au projet de la révision de la Constitution », dans ce même sens, il a estimé que « cela exprime clairement une aspiration populaire profonde et inébranlable pour le changement et l’instauration d’un État de droit démocratique et social ».

Pour le Premier Secrétaire du FFS, « la problématique centrale réside dans la nature du système politique », soulignant que « c’est une crise politique de fond qui nécessite une solution politique ».

« La raison exige l’ouverture sans tarder d’une dynamique politique, pour transformer la révolution du 22 février 2019 en projet politique pour la construction d’un processus politique qui préserve l’unité nationale, l’intégrité territoriale, et consacre la souveraineté populaire et nationale », a indiqué Youcef Aouchiche lors de sa déclaration liminaire.

« Aujourd’hui plus que jamais, l’Algérie a besoin d’une solution politique démocratique et consensuelle qui débouchera sur un pacte politique national regroupant l’ensemble des forces vives de la nation et qui mettra les bases d’un État-National auquel adhère l’ensemble des Algériennes et des Algériens », a-t-il rajouté.

En effet, le Premier Secrétaire du FFS a estimé qu’il faut « sans tarder, transformer le Hirak en projet politique », rajoutant que « seul un véritable dialogue inclusif avec l’ensemble des forces et des personnalités politiques, dans un climat apaisé, d’ouverture politique et médiatique, est à même de permettre au pays de sortir de cette impasse ».

« Le FFS, sans être dogmatique, continue à militer en faveur d’un processus constituant dont l’axe central doit viser la reconstruction d’un projet politique qui préserve l’unité nationale, l’intégrité territoriale, le caractère républicain de l’État, l’État de droit, la séparation des pouvoirs qui consacre l’exercice de contre-pouvoirs, la souveraineté populaire et nationale, les libertés publiques », a poursuivi le conférencier.

« Le FFS exprime sa disponibilité à s’engager aux côtés des forces nationales et patriotiques pour une issue politique qui réhabilite l’État National et consacre la démocratie politique, économique et sociale », a encore déclaré Youcef Aouchiche.

Ainsi, le FFS a annoncé son ambition d’organiser « une « convention politique nationale » durant le mois de décembre, si les conditions le permettent », soulignant que « l convention politique nationale est une échéance politique majeure dans la vie de notre parti et de notre pays », car elle permettra « d’instaurer un débat démocratique pour élaborer un projet politique pour le pays ».

« Ce débat concernera l’ensemble des militants et sympathisants ainsi que les personnalités politiques, les intellectuels et plus largement les citoyens qui souhaitent contribuer à nos travaux. L’objectif est de rassembler tous ceux qui souhaitent un changement pacifique, démocratique et ordonné. », a détaillé le Premier Secrétaire du FFS, en rajoutant que « les perspectives du FFS restent les mêmes que celles tracées par les ainés du parti, à leur tête Feu, Hocine Ait-Ahmed : Ouverture et Rassemblement. Par la suite, réunir les conditions nécessaires pour l’organisation d’un 6ème Congrès politique et unificateur ».

Rédaction d’Algérie 360.