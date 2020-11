Joe Biden va remporter les élections aux États-Unis

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, s’est encore rapproché de la victoire et de la Maison Blanche, face à son adversaire républicain, Donald Trump.

Le candidat démocrate aux élections américaines, Joe Biden, se rapproche de plus en plus de la victoire. En effet, il a encore dépassé son adversaire, Donald Trump, et est passé en tête d’un État-clé, qui n’est autre que la Pennsylvanie.

Le vainqueur n’est pas encore déterminé, néanmoins, Biden s’approche à grands pas de la Maison Blanche. Les États du Nevada, de l’Arizona et de la Caroline du Nord doivent encore affiner leurs résultats, mais pour le cas de la Pennsylvanie, le candidat démocrate peut crier victoire car il n’en reste que les votes par correspondance à compter.

Selon les médias américains, dont le New York Times, Biden devance Trump avec environ 5600 voix, il lui manque uniquement six (6) grands électeurs pour devenir le 46ᵉ Président des États-Unis.

Rappelons que pour remporter l’élection, l’un des deux candidats doit obtenir au minimum 270 des 538 votes des grands électeurs du collège électoral. Pour l’instant, Biden en a remporté 264 face à 214 votes pour Trump.

Rédaction d’Algérie 360.