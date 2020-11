France : Démantèlement d’un réseau de trafic de faux certificats négatifs au Coronavirus 

Au total sept (7) personnes ont été interpellées pour leur implication dans un réseau de trafic de faux certificats de tests négatifs au Coronavirus (Covid-19), vendus illégalement aux voyageurs à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias français, un réseaux de trafic de faux certificats de tests négatifs au Coronavirus a été démantelé à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dans la capitale française.

En effet, les personnes interpellées, âgées entre 29 et 52 ans, dont une femme, vendaient illégalement de faux certificats de test négatifs au Covid-19 pour une somme allant de 150 jusqu’à 300 euros.

« La découverte (dans les téléphones portables des personnes interpellées) de plus de 200 faux certificats négatifs, faits sur place et permettant d’embarquer sur des vols internationaux », a révélé l’AFP, citant le parquet de Bobigny.

Le procès des sept (7) mis en cause aura lieu en mars 2021, ils sont poursuivis pour « faux, usage de faux et complicité d’escroquerie », a précisé la même source. Ces derniers risquent une peine d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende.

Ce trafic illégal s’est instauré face à l’obligation, pour certains voyageurs, de présenter un test négatif au Coronavirus pour pouvoir embarquer et voyager. Pour parvenir à délivrer ces faux certificats, « les faussaires reprenaient le nom d’un laboratoire existant, puis les transmettaient aux acheteurs en format papier ou numérique », selon des sources de l’aéroport en question.

Rédaction d’Algérie 360.