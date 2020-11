États-Unis : Deux Palestiniennes musulmanes élues au Congrès américain

Cinq (5) démocrates américains musulmans ont remporté des sièges au sein du Congrès américain, dont la palestinienne Iman Jodeh qui est la seconde à accéder à ce siège après Rashida Tlaib, dont le mandat a été renouvelé.

La candidate démocrate d’origine palestinienne Iman Jodeh a été élue au sein du Congrès américain dans l’État du Colorado. Avec elle, quatre (4) autres démocrates américains de confession musulmane ont également été élus dans les États de l’Oklahoma, le Delaware, le Wisconsin et la Floride.

« Nous l’avons fait ! J’ai couru pour faire du rêve américain une réalité pour tous. Je suis fière d’être musulmane, palestino-américaine et américaine de la première génération. Et je suis fière de pouvoir représenter mes communautés et les habitants de l’État du Colorado ! Maintenant, Mettons-nous au travail », s’est-elle réjouie sur Tweeter.

Iman Jodeh est désormais la deuxième femme musulmane d’origines palestiniennes a occupé ce siège, en effet, la députée Rashida Tlaib a été la première a siégé au sein du Congrès américain en 2018, et son mandat a été renouvelé.

Pour précision, Iman Jodeh est diplômée en Master dans la Gestion générale et enseigne à l’Université de Denver. En 2008, elle a fondé une organisation à but non lucratif pour « établir un pont entre les Américains et les Moyen-Orient et de faire connaitre les Américains de cette région », elle a également travaillé en tant que « coordinatrice d’activités au sein de l’Association Religion Alliance dans l’État du Colorado ».

We did it! I ran to make the #AmericanDream a reality for Everyone. I am a proud #Muslim, #PalestinianAmerican, & #firstgeneration American. And I am proud to be able to represent my communities & the people of #hd41 in the #Colorado state legislature! Now, let’s get to work. pic.twitter.com/ndZ1Q3HrgY — Iman Jodeh (@ImanforColorado) November 4, 2020

Thank you for believing in me and our movement, #13thDistrictStrong. It’s been an honor to serve you in Congress—and everything we’ve accomplished thus far is just the beginning! I’ll never back down in the fight for the change you need and deserve. The fight continues! pic.twitter.com/mQ9K3efLMw — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) November 5, 2020

Rédaction d’Algérie 360.