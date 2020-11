Vols spéciaux entre l’Algérie et la France : Quatre vols prévus par Air France et ASL Airlines

Les compagnies aériennes françaises Air France et ASL Airlines vont opérer quatre vols ce jeudi 5 novembre, entre l’Algérie et la France.

Selon des informations communiquées par les aéroports français et les compagnies Air France et ASL Airlines, quatre vols spéciaux sont prévus, ce jeudi 5 novembre, entre l’Algérie et la France. Ces vols seront opérés par Air France et ASL Airlines. Toutefois, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, dont les vols sont suspendus depuis le 17 mars, n’assure plus de vols de rapatriement depuis le 11 septembre dernier.

Ainsi, les vols au départ d’Algérie vers Paris Charles de Gaulle, compteront deux vols l’un opéré par Air France, dont l’arrivée est prévue à 19h, tandis que le deuxième est prévu à 20h. Le troisième vol au départ d’Alger vers Lyon sera opéré par ASL Airlines.

Par ailleurs, au départ de la France, un seul vol est annoncé par Aéroports de Paris (ADP), il sera effectué à 13h, à partir de Roissy – Charles de Gaulle vers Alger Houari Boumediene, assuré par la compagnie Air France. En outre, les Français, les étrangers résidents en France et les titulaires de visas D (d’installation) sont autorisés sur ces vols.

Il est à noter que les vols spéciaux entre l’Algérie et la France se poursuivent à un rythme plus lent, dû aux restrictions instaurées par le gouvernement français. Depuis le 30 octobre, la France est à nouveau reconfinée et les voyages à l’étranger sont officiellement interdits sauf pour motif impérieux.

