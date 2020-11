L’ancien directeur général du Sonatrach Nazim Zouiouèche n’est plus

L’ancien président directeur général (PDG) du groupe Sonatrach, Nazim Zouiouèche est décédé mercredi soir dans un hôpital à Paris (France) à l’âge de 80 ans.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerard a présenté ses condoléances à la famille et amis du défunt, « J’ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la nouvelle de la disparition de feu Nazim Zouiouèche, faisant partie des plus grandes compétences nationales et expert dans les questions énergétiques « , a écrit Djerad.

L’ancien patron de Sonatrach (1995-1997), était un expert de renom et consultant qui a laissé une emprunte dans le secteur de l’énergie aux niveaux national et international.

Rédaction d’Algérie360