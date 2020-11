France : un Algérien expulsé vers l’Espagne pour conduite dangereuse de trottinette

Un jeune sans-papiers Algérien a été interpellé, lundi soir, à Agen en France, pour conduite dangereuse de trottinette électrique sous emprise d’alcool et de stupéfiants.

Le média français Sud-Ouest a indiqué, ce jeudi 5 novembre, qu’un jeune sans-papiers algérien a été interpellé, à Agen, dans le sud-ouest de la France, par les policiers pour conduite dangereuse de trottinette électrique. Les agents sur place ont découvert qu’il était en situation irrégulière et sous emprise d’alcool et de stupéfiants.

Les fais se sont déroulés dans la soirée du lundi, alors qu’un conducteur de trottinette électrique a attiré l’attention de la police d’Agen par sa conduite risquée de l’engin, ces derniers l’ont interpellé pour ce motif. Une fois au commissariat, le jeune Algérien, âgée de 27 ans, a porté verbalement atteintes aux policiers présents sur les lieux.

À l’issu de plusieurs contrôles, la police a relevé la trace de consommation de stupéfiants et d’alcool. Les forces de l’ordre françaises ont eu du mal à déceler la vraie identité de l’Algérien. Ce dernier était entré par la frontière espagnole il y a un mois, et circulait avec huit identités différentes, ont affirmé les policiers, suite à la vérification des empreintes digitales du mis en cause.

L’Algérien faisait, en outre, l’objet d’une procédure de reconduction aux frontières. Une patrouille de police l’a, à l’issu des procédures, remis aux autorités espagnoles. L’Algérien est convoqué pour le 16 mars prochain pour répondre devant la justice au sujet des outrages et menaces qu’il a proférées au commissariat lors de son interpellation.