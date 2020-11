El Tarf : 60 candidats à l’émigration clandestine arrêtés

Quatre tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec par les services de sécurité de la wilaya d’El Tarf, au début de cette semaine.

Dans un communiqué rendu public hier, la sûreté de wilaya d’El-Tarf a indiqué que quatre tentatives d’émigration clandestine à partir des plages d’El-Bettah, dans la commune d’El-Chatt, et d’El-Kala ont été mises en échec par les services de sécurité au début de la semaine écoulée. Ainsi, plus d’une soixantaine de candidats à la traversée ont profité de la période des préparatifs de la commémoration du 1er Novembre 1954 et du scrutin référendaire pour tenter de rejoindre les côtes italiennes.

La même source a affirmé que les éléments des services de sécurité ont agi suite à des informations faisant état de la préparation de cette traversée. Ainsi, 60 personnes, âgées entre 20 et 60 ans, ont été arrêtées dans la nuit du samedi soir et l’aube du lundi, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le pays à bord de 4 embarcations artisanales motorisées.

Par ailleurs, les mis en causes, originaires des wilayas d’El Tarf, Constantine, Annaba, et de Khenchla, ont été présentés devant les juges d’instruction des tribunaux d’El-Kala et de Dréan.

