Durement touchée par le Covid-19, la wilaya de Jijel prend de nouvelles mesures

Pour tenter d’endiguer l’épidémie, les services de la wilaya de Jijel ont promulgué deux arrêtés portant nouvelle suspension des actes de mariage et interdiction de l’usage de tables à l’intérieur ou à l’extérieur des cafés, restaurants, pâtisseries et fastfoods qui devront se contenter de la vente de produits à emporter dans le cadre des mesures de prévention contre la prpogation de la pandémie Coronavirus.

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur à compter de ce mercredi pour un délai de 15 jours et ont pour objectif de contenir la propagation de l’épidémie de la Covid-19 après l’augmentation des cas d’infection enregistrée dernièrement dans la wilaya.

Outre la suspension de l’établissement d’actes de mariage dans toutes les communes, le premier arrêté réaffirme l’interdiction de toutes les fêtes familiales, notamment mariages et circoncisions, ainsi que des tentes pour les réunions funéraires en s’en tenant à la présence exclusive des membres de la famille, est-il précisé.

Le second arrêté réaffirme également l’obligation aux propriétaires et travailleurs des restaurants, des cafés, des pâtisseries et des fastfoods de porter des bavettes, de se limiter à l’exploitation de 50 % des capacités d’accueil de leurs locaux et de mettre à la disposition des clients un désinfectant alcoolisé.

Les cas d’infection par la Covid-19 dans la wilaya de Jijel ont dernièrement évolué avec une courbe ascendante de 100 nouveaux cas enregistrés en 48 heures (70 lundi et 32 mardi), selon le comité national de suivi de la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette situation a amené l’hôpital Mohamed Seddik Benyahia de Jijel à affecter l’unité des maladies cancéreuses (60 lits) à la prise en charge des malades touchés par la Covid-19.

Rédaction d’Algérie360