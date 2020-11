Coronavirus : le gouvernement décide « la mise en place d’un plan d’action d’urgence »

Le premier ministre Abdelaziz Djerrad a présidé ce jeudi une réunion d’évaluation sur le développement de la situation épidémiologique liée à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Selon le communiqué ayant sanctionné cette réunion, « l’évolution de la situation, qui a connu une hausse significative des contaminations, est inquiétante », « ce rebond de la pandémie est dû au relâchement manifeste de la vigilance des citoyens, l’abandon des réflexes de prudence et le non-respect des gestes barrière, en particulier le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et l’hygiène des mains », ajoute le communiqué.

Selon la même source, « les regroupements de toutes natures et la non-observance des protocoles sanitaires dans différents lieux, en particulier les moyens de transport, les commerces et les espaces publics ont été les principaux facteurs qui ont provoqué la résurgence de cas de clusters et favorisé la propagation rapide du virus ».

Dans la perspective de contenir la propagation de l’épidémie, « il a été décidé la mise en place immédiate d’un plan d’action d’urgence avec des mesures précises et échelonnées dans le temps ».

Il s’agit, selon le communiqué du premier ministère du : « renforcement des mesures de prévention dans ses volets sanitaire et sécuritaire ; une stratégie de communication plus efficiente et une sensibilisation plus forte envers les citoyens ; et l’application rigoureuse des mesures coercitives réglementaires ».

« L’accent a été mis sur la nécessité de doter les structures hospitalières de tous les moyens en matière d’équipements, de tests PCR et de tests antigéniques, de moyens de protection, d’oxygène et de lits supplémentaires ainsi que la nécessité de remobiliser les établissements de santé à l’effet de concentrer leurs activités ainsi que tout le potentiel existant dans la prise en charge prioritaire des soins anti-Covid, qui est devenue une exigence », ajoute encore le communiqué.

Merzouk.A