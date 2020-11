Coronavirus Algérie : les walis appelés à prendre « des mesures urgentes et plus strictes »

Le ministre de l’Intérieur Kamel Bledjoud a tenu, hier mercredi une réunion en visioconférence avec les walis, autour de la situation épidémiologique liée au coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, le ministre a appelé les walis à prendre des décisions « urgentes et strictes » afin d’endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus, qui connait une tendance haussière ces derniers jours.

Cette situation est due, selon le communiqué, au relâchement observé ces derniers jours dans le respect des protocoles sanitaires, coïncidant avec la reprise de nombreuses activités économiques, sociales et éducatives.

Le ministre de l’Intérieur a ainsi appelé les walis à « prendre des mesures urgentes et plus strictes pour limiter la propagation de l’épidémie et maintenir la santé publique ». Il s’agit de veiller sur le respect des mesures préventives, de procéder à la désinfection des institutions, d’imposer le respect des mesures de distanciation sociale et le port du masque de protection.

Merzouk.A