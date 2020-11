Coronavirus Algérie : le gouvernement n’écarte pas le recours au « reconfinement ciblé »

Suite à la recrudescence de l’épidémie du coronavirus en Algérie, le gouvernement a décidé de recourir à des mesures « urgente », n’écartant pas des mesures supplémentaires de confinement ciblé.

Lors d’une réunion d’évaluation de la situation épidémiologique et des derniers développements de la situation sanitaire, liée à la propagation de l’épidémie, présidée par le premier ministre Abdelaziz Djerrad, il a été décidé la mise en place immédiate d’un plan d’action d’urgence.

Selon le communiqué ayant sanctionné la réunion, le gouvernement n’écarte pas « le recours à des mesures supplémentaires de confinement ciblé si la situation épidémiologique continue à se détériorer ». Dans ce sens, « le Premier Ministre a instruit les départements ministériels pour interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’organisation de séminaires, de colloques, de réunions ou tout autre regroupement qui constituent autant de facteurs de propagation de l’épidémie ».

Pour ce qui est de la reprise de la prière du vendredi dans les mosquées, les citoyens sont appelés à « faire preuve de sens de responsabilité et manifester le même engagement observé depuis l’ouverture des mosquées ».

L’application du protocole sanitaire a été également abordée lors de cette réunion. À cet effet, « le Ministre de l’Intérieur, a été instruit à l’effet de renforcer la cellule nationale de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) ».

Cette cellule sera élargie « aux secteurs concernés, notamment ceux de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et des affaires religieuses pour une coordination intersectorielle plus efficace qui permettrait de garantir la bonne application des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et de s’assurer de la disponibilité et de la bonne utilisation des moyens de prévention et de protection ».

Merzouk.A