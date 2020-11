Alger : Enterrement du Moudjahid Lakhdar Bouregaâ

Le Moudjahid officier de l’Armée de libération nationale (ALN), Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l’âge de 87 ans, a été inhumé ce jeudi après-midi au cimetière de Sidi Yahia à Alger.

Une foule nombreuse, constituée de citoyens et de plusieurs personnalités politiques, révolutionnaires et figures du Hirak, a accompagné le défunt à sa dernière demeure.

Parmi les personnalités présentes à l’enterrement, Karim Tabbou, Fodil Boumala … ainsi que plusieurs autres figures du mouvement populaire Hirak, des avocats et différents activistes. Les citoyens présents à l’enterrement de l’ancien commandant de la wilaya IV historique ont entonné en chœur les slogans du mouvement populaire du 22 février, très cher au défunt.

Pour rappel, le Moudjahid a rendu l’âme hier mercredi dans la soirée, des suites d’une infection au coronavirus.

Né le 15 mars 1933 à El Omaria (Médéa), le moudjahid Lakhdar Bouregaa a grandi au sein d’une famille conservatrice qui a donné des convois de chouhada dont son frère le Chahid Rabah Bouregaa.

Le défunt qui a rejoint à un jeune âge le Parti du peuple algérien puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) a contribué aux côtés du Colonel Si Tayeb Djeghlali, Souidani Boudjemaa et Didouche Mourad, à l’installation des cellules du mouvement national et à la sensibilisation de la population de la wilaya IV à la veille du déclenchement de la Révolution.

Il a été l’une des plus importantes figures historiques à rejoindre le mouvement populaire Hirak, déclenché le 22 février 2019. Le défunt a été arrêté puis mis en détention pendant six mois entre le 30 juin 2019 et le 2 janvier 2020. Le 11 mai dernier, il a été condamné à une amende de 100 000 Da pour « outrage à corps constitué ».

Merzouk.A