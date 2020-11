Voila pourquoi l’avant première du Film Héliopolis a été annulée

Le Ministère de la Culture et des Arts a annoncé, ce mercredi soir, l’annulation de l’avant-première du Film Héliopolis de Djaâfar Gacem.

Selon un communiqué de département de Bendouda, l’avant-première du Film Héliopolis a été annulée en raison de la limite de nombre de spectateurs du Film en raison des mesures de lutte contre le coronavirus (Covid-19).

« Le ministère de la Culture et des Arts a décidé de reporter l’avant première du long métrage Héliopolis, produit par le Centre algérien de développement du cinéma, et réalisé par Djaâfar Gacem, et ceci dans le but de donner l’opportunité au plus grand nombre de spectateurs possible et d’ouvrir une discussion en soutien au film algérien, d’autant plus que le cinéma algérien a besoin de soutien pour revenir sur la scène internationale », lit-on dans le communiqué.

Pour rappel, « Héliopolis », premier long métrage de fiction de Djaâfar Gacem, a été projeté, ce mercredi au cinéma Ibn Zaydoune, devant un public restreint aux praticiens du 7e Art et à la presse nationale.

Inspiré de faits historiques dans l’Algérie des années 1940, le Film de Djaâfar Gacem a été proposé pour représenter l’Algérie à l’Oscar du meilleur long métrage international (film non-anglophone) qu’organise l’Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

