Tizi Ouzou : Plusieurs élèves et un enseignant en quarantaine à Larbaa Nat Iraten

Après deux semaines du coup d’envoi de l’année scolaire pour le Primaire, la reprise semble encore difficile et perturbée en raison de la situation sanitaire et la découverte de certains clusters de Covid-19 et de nombreux cas suspects de contaminations.

À Tizi Ouzou, et par mesure de précaution, huit élèves et un enseignant de l’école primaire Chalal-Ali, du village Issehnounene, de la commune d’Aït-Oumalou, dans la daïra de Larbaâ-Nath-Irathène wilaya de Tizi Ouzou, ont été confinés et en quarantaine pour éviter tout risque de propagation du virus, la décision a été prise après une réunion de la commission de suivi de l’évolution de la pandémie Covid-19 de cette commune.

Juste à côté, à l’école primaire Kara-Boussad du village Afernakou, deux élèves ont eu droit aux mêmes mesures de protection, « Un foyer pandémique est en train de se constituer à Aït-Oumalou. Cela nous impose, à tous, une vigilance extrême dans le respect des mesures sanitaires en vigueur », a déclaré le maire de la commune, invitant toutefois sa population à plus de vigilance et à prendre le virus au sérieux et ce en respectant les mesures préventives et en appliquant les mesures sanitaires notamment le port de bavettes et la distanciation physique.

Pour rappel, depuis la reprise des cours, plusieurs établissements scolaires ont été fermés, en raison de la propagation du coronavirus dans le milieu scolaire. Il s’agit pour ne pas citer que celles-ci, l’école primaire du village Tazrout, relevant de la commune d’Abi Youcef, dans la wilaya de Tizi Ouzou et l’école Ahmed Bakour à Zemmouri, dans la wilaya de Boumerdès, et deux écoles situées à Bechloul et une dans la commune d’El Asnam dans la wilaya de Bouira.

Ch.LAIB