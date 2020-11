Reprise de la prière du vendredi : Le ministère des affaires religieuses publie un communiqué

Le ministère des Affaires religieuses a apporté, ce mercredi 4 novembre, des précisions concernant la reprise de la prière du vendredi dans les mosquées prévue à partir du 6 novembre prochain.

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le ministère a rappelé une série de mesures barrière à prendre lors du déroulement de la prière du vendredi.

Le département de Youcef Belmehdi a rappelé que les mosquées concernées par la reprise de la prière du vendredi sont ceux deja ouverts pour les 5 prières.

Le ministère a insisté sur le respect du communiqué de la Comité ministériel pour la Fatwa n °(24), relatif à l’ouverture et à la fermeture de la mosquée, à l’appel à la prière, à l’heure de la prière et de la Khotba, et à sa durée.

Le ministère des Affaires religieuses a également insisté sur le respect des mesures de prévention contre le coronavirus, dont le port de masque et la distanciation sociale.

Rédaction d’Algerie360