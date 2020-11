Rentrée scolaire 2020-2021: Les superviseurs et adjoints de l’Education en gréve

La rentrée scolaire de cette année 2020-2021 sera agité, non seulement par rapport a la crise sanitaire engendrée par la propagation du Coronavirus et les craintes d’une flambée des cas dans les écoles, mais aussi les problèmes sociaux professionnels.

En effet, les superviseurs et adjoints de l’Éducation nationale des paliers moyen et secondaire entameront une gréve à partir d’aujourd’hui, le 04 novembre, ils menacent de boycotter la rentrée scolaire pour contester la non-satisfaction de leurs revendications, et pour concertation autour des «préoccupations soulevées» .

Ces derniers réclament le règlement définitif des grades appelés à disparaître (quelque 11 000 fonctionnaires), la promotion en faveur de superviseurs et superviseurs principaux, et la a reclassification des adjoints d’éducation, leur intégration à l’échelle 10, alors qu’ils sont actuellement à l’échelle 7 et 8, ils exigent une meilleure considération des adjoints de l’Éducation qui assurent de lourdes tâches administratives, ainsi que l’intégration et la reclassification des superviseurs de l’Éducation à la catégorie 11 et l’application du décret présidentiel 14-266 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, ainsi que la revalorisation des diplômes des conseillers de l’Éducation.

Pour rappel, le ministère de l’Éducation a invité à une séance de dialogue le Syndicat des superviseurs et des adjoints d’éducation (SNSAE). Mais cette séance de conciliation s’est avérée infructueuse.

Ch.LAIB