Recrudescence des cas de Covid-19 : Djerad pointe du doigt le « relâchement » des citoyens

Après une accalmie durant plusieurs semaines, la récente hausse des cas inquiète autorités et opinion publique, le Premier ministre Abdelaziz Djerad s’est prononcé a ce sujet aujourd’hui dans déclarations aux médias à l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire 2020/2021 pour les élèves des paliers moyen et secondaire.

En effet, selon Djerad, ce rebond des cas de contamination est dû au « relâchement » de la population et au « non-respect » des règles de prévention et de protection, affirmant que de nombreux citoyens continuent à être réfractaires au port du masque et aux mesures de distanciation physique.

À cet effet, le Premier ministre a évoqué un possible durcissement des sanctions contre les contrevenants afin de mettre terme a ces comportements non-responsable, » Nous prendrons des mesures sévères si nécessaire pour assurer la sécurité de la communauté et des citoyens Algériens », a-t-il ajouté.

Abdelaziz Djerad a exhorté la population à s’unir et se battre pour éradiquer le virus et stopper sa propagation, » Nous devons travailler ensemble pour stabiliser et réduire la hausse des infections par la Covid-19 en adhérant à une prise de conscience collective », a-t-il conclu.

Ch.LAIB