Le ministre des Affaires étrangères portugais en visite en Algérie

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, Augusto Santos Silva, entamera mercredi une visite de travail en Algérie destinée à approfondir la coopération entre les deux pays.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, » visite s’inscrit dans le cadre de « la poursuite et de l’approfondissement des liens d’amitié et de coopération qui existent entre l’Algérie et le Portugal, conformément aux dispositions et à l’esprit du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, signé à Alger le 8 janvier 2005 ».

La visite constituera une opportunité pour le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, « d’envisager avec son homologue portugais les voies et moyens de raffermir le dialogue politique bilatéral et d’élargir les bases de la coopération économique et commerciale entre les deux pays ».

« Les questions d’actualité régionale et internationale, en particulier la question du Sahara occidental, la crise libyenne, la situation au Mali et dans la région du Sahel et les questions méditerranéennes, figureront également à l’ordre du jour de cet entretien », ajoute le communiqué.

Rédaction d’Algérie360