France : Un couple Algérien condamné suite à une série de cambriolages

Un quarantenaire Algérien a été arrêté pour avoir participé à plusieurs cambriolages en France. Sa compagne a également été condamnée pour recel.

Selon le média Actu.fr, un Algérien âgé de 47 a été condamné par le tribunal d’Évreux en France à une année de prison ferme, pour avoir commis plusieurs cambriolages dans le département de l’Eure, en région Normande. Le mis en cause, décrit comme un cambrioleur inexpérimenté, faisait partie d’une équipe de cambrioleurs.

Par ailleurs, l’Algérien, originaire d’Oran, travaillait illégalement comme peintre de bâtiment pour subvenir aux besoins de sa compagne de 28 ans, et de son enfant en bas âge. Le coupable a commis cinq vols en août 2019, et lors d’un vol, datant de février 2019, il s’était blessé en cassant une fenêtre.

C’est ce qui a permis de prélever son ADN sur les lieux du cambriolage. Les gendarmes ne l’ont toutefois pas arrêté. Après une éclipse de quelques mois, il reprend les cambriolages en commettant cinq vols avec effraction pendant le mois d’aout 2019. Les dommages occasionnés par ces cambriolages sont estimés à plus de 100.000 euros.

Le cambrioleur a offert à sa compagne, à l’issus de ces cambriolages, un téléphone portable volé, qui a permis aux gendarmes de les localiser. « J’ai mis ma puce dans le portable et il ne fonctionnait pas. Alors je suis allée chez un réparateur qui m’a dit que le téléphone était vraisemblablement volé. Je m’en suis rapidement débarrassée en l’envoyant au pays », a expliqué sa compagne devant le tribunal.

Cette dernière, une Algérienne âgée de 28 ans, a été poursuivie pour recel. Toutefois, elle a nié être au courant des activités de son compagnon. « Il me disait qu’il allait travailler à Paris. Moi, je ne peux pas travailler en raison d’une maladie de longue durée, mais aussi parce que je dois effectuer toutes les démarches pour obtenir les papiers de séjour », a-t-elle confié.

Ainsi, le procureur a requis deux ans de prison et une interdiction de territoire français pour le cambrioleur, qui a finalement écopé d’un an de prison ferme et sa compagne de deux mois avec sursis.

