Élections au USA : Trump cri déjà victoire

Des dizaines de millions d’Américains se sont rendus aux urnes hier, mardi 3 novembre, afin de choisir un président pour leur pays. Toutefois, Donald Trump a affirmé avoir « gagné cette élection ».

En effet, les votes sont ouverts afin de déterminer qui du président sortant et candidat républicain Donald Trump, ou le candidat démocrate Joe Biden occupera la Maison blanche durant les quatre prochaines années. Ce mercredi matin, Joe Biden a affirmé qu’ils étaient « en bonne voie pour gagner l’élection », alors que près de 100 millions de personnes ont déjà voté par anticipation, soit trois fois plus qu’en 2016.

Toutefois, quelques minutes après la déclaration de Biden, Donald Trump a affirmé, depuis la Maison Blanche, avoir « gagné cette élection », tandis que de nombreux décomptes sont encore en cours. Trump a également menacé de saisir la Cour suprême en dénonçant des « fraudes »

Pour toute réaction de la partie adverse, la directrice de campagne de Joe Biden, Jen O’Malley Dillon, a répondu à ces affirmations en qualifiant sa prise de parole de « scandaleuse, sans précédent et fausse », et a également considéré qu’il s’agissait d’un « effort non dissimulé de priver les citoyens américains de leurs droits ».

Par ailleurs, sur un total de 270 grands électeurs requis pour crier victoire, le président sortant Donald Trump est à 213 voies, contre 238 voies du côté de son opposant, Joe Biden.

Rédaction d’Algérie360.