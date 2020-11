Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 4 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 548 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 59527, celui des décès à 1999, alors que le total des patients guéris passe à 41001.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 4 novembre :

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, s’est exprimé, ce mercredi 4 novembre, sur le sort des entreprises appartenant aux hommes d’affaires actuellement en prison. … lire la suite

L’ancien commandant de la wilaya IV historique, le Moudjahid Lakhdar Bouregaa, est décédé, ce mercredi soir, à l’age de 87 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, s’est poursuivi hier mardi, au niveau de la chambre pénale de la Cour d’Alger par l’audition de l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi. … lire la suite

Le Ministère de la Culture et des Arts a annoncé, ce mercredi soir, l’annulation de l’avant-première du Film Héliopolis de Djaâfar Gacem. … lire la suite

Le ministère des Affaires religieuses a apporté, ce mercredi 4 novembre, des précisions concernant la reprise de la prière du vendredi dans les mosquées prévue à partir du 6 novembre prochain. … lire la suite

Le parti d’Abdelkader Bengrina, le Mouvement El Bina, a réagi, ce mercredi 4 novembre, résultats du referendum sur la nouvelle constitution. … lire la suite

Le bilan Coronavirus de ce mercredi 04 novembre a fait état de 548 nouvelles contaminations, 230 nouvelles guérisons, et 10 nouveaux décès au virus Covid-19 durant ces dernières 24 heures. … lire la suite

Un quarantenaire Algérien a été arrêté pour avoir participé à plusieurs cambriolages en France. Sa compagne a également été condamnée pour recel. … lire la suite

Le détenu Abdellah Benaoum (55 ans) vient de subir une intervention chirurgicale au cœur avec succès, annonce le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

Les habitants de la cité AADL 800 logements « El Karma », dans la wilaya de Boumerdès reviennent à la charge, pour cette fois-ci, réclamer l’ouverture de l’école primaire. … lire la suite

Un jeune homme a été interpellé et arrêté par les policiers, suite à un comportement ayant semé le trouble au sein du CHU de Béjaïa avant-hier matin. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus (Covid-19) en Algérie a enregistré au cours des dernières 24 heures une très forte et inquiétante hausse, le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 548 nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 04 novembre. … lire la suite

Lors du procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout qui se poursuit à la Cour d’Alger, ses frères et son fils ont nié leur implication dans l’affaire ainsi que toutes les accusations portées à leur encontre. … lire la suite

L’ancien joueur de l’USM Bel-Abbès, Kaddour Lakhal, est décédé mercredi des suites d’une longue maladie, a annoncé le club de Ligue 1 de football. … lire la suite

Un jeune homme a été retrouvé suspendu à une corde, tentant de mettre fin à ses jours, dans la journée du lundi dernier, dans la commune de Mécheria, wilaya de Naâma. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, jugé avec des membres de sa famille et les deux ex-Premiers ministre, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour des affaires de corruption, se poursuit aujourd’hui mercredi au niveau de la chambre pénale de la Cour d’Alger. … lire la suite

Après deux semaines du coup d’envoi de l’année scolaire pour le Primaire, la reprise semble encore difficile et perturbée en raison de la situation sanitaire et la découverte de certains clusters de Covid-19 et de nombreux cas suspects de contaminations. … lire la suite

Quatre Algériens ont été accusés d’avoir agressé leur voisin dans les ruelles du quartier El Gancho à Saragosse, en Espagne. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a évoqué ce mercredi, lors du coup d’envoi de la rentrée scolaire pour les cycles moyen et secondaire, la situation épidémiologique et l’acquisition du vaccin Covid-19. … lire la suite

Des dizaines de millions d’Américains se sont rendus aux urnes hier, mardi 3 novembre, afin de choisir un président pour leur pays. Toutefois, Donald Trump a affirmé avoir « gagné cette élection ». … lire la suite

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, Augusto Santos Silva, entamera mercredi une visite de travail en Algérie destinée à approfondir la coopération entre les deux pays. … lire la suite

À l’issue de l’annonce des résultats préliminaires du référendum constitutionnel du 1er novembre, plusieurs partis et personnalités politiques ont commenté ces résultats en livrant leurs visions, sur notamment, le taux d’abstention. … lire la suite

La rentrée scolaire de cette année 2020-2021 sera agité, non seulement par rapport a la crise sanitaire engendrée par la propagation du Coronavirus et les craintes d’une flambée des cas dans les écoles, mais aussi les problèmes sociaux professionnels. … lire la suite

Des milliers d’Algériens restent bloqués à l’étranger depuis plus de sept mois suite à la fermeture des frontières Algériennes en vue de la crise sanitaire du Covid-19. … lire la suite

Après une accalmie durant plusieurs semaines, la récente hausse des cas inquiète autorités et opinion publique, le Premier ministre Abdelaziz Djerad s’est prononcé a ce sujet aujourd’hui dans déclarations aux médias à l’occasion de l’ouverture de l’année scolaire 2020/2021 pour les élèves des paliers moyen et secondaire. … lire la suite

Un trentenaire Algérien sans-papiers a été arrêté en France pour avoir tenté de voler des voitures, et pour des propos menaçants qu’il a tenu. … lire la suite

Le projet de loi des finances 2021 prévoit une nouvelle taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions (essence et gasoil) à chaque sortie aux frontières du pays. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a donné le coup d’envoi, ce mercredi matin, de la rentrée scolaire pour les élèves des cycles moyen et secondaire, depuis la ville nouvelle de Sidi Abdallah (Alger Ouest). … lire la suite