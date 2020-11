CNLD : Le détenu Abdellah Benaoum opéré du cœur avec succès

Le détenu Abdellah Benaoum (55 ans) vient de subir une intervention chirurgicale au cœur avec succès, annonce le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

« Le détenu Abdellah Benaoum a subi une opération (intervention chirurgicale) au niveau du cœur, menée avec succès par le professeur Salim Benkhedda et son équipe au CHU Mustapha Pacha d’Alger », a écrit le CNLD sur sa page Facebook.

Pour rappel, Abdellah Benaoum a été emprisonné en décembre 2019 pour des publications sur Facebook, il est poursuivi, entre autres, pour « délit de possession et diffusion de vidéos visant à porter atteinte au moral des troupes, à la sécurité de l’Etat, à l’unité et à l’intégrité de la Nation, outrage à corps constitué et incitation aux attroupements ».

Ch.LAIB