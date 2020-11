Béjaïa : Bouleversé par le décès de son père, un garde-malade sème le trouble au CHU Khelil-Amrane

Un jeune homme a été interpellé et arrêté par les policiers, suite à un comportement ayant semé le trouble au sein du CHU de Béjaïa avant-hier matin.

Selon des sources concordants, un jeune homme, garde-malade au CHU Khelil-Amrane de Béjaïa, n’ayant pas accepté la mort de son père, âgé de 20 ans, s’est mis à hurler et saccager les vitres du service de neurochirurgie dans lequel se trouvaient les patients atteints de Covid-19.

Les agents de sécurité et les policiers en faction ont maîtrisé la situation avec l’aide des éléments de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI). Des dizaines de policiers se sont mobilisés afin d’arrêter le fauteur de troubles, et de rétablir l’ordre dans la structure de santé.

Par ailleurs les responsables du CHU Khelil-Amrane ont pris la décision de suspendre toute visite médicale et d’interdire l’accès aux visiteurs dans les différents services hospitaliers, suite à ce fâcheux incident.

Rédaction d’Algérie360.