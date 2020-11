Algériens bloqués à l’étranger : Le sujet une nouvelle fois évoqué par un député de l’émigration

Des milliers d’Algériens restent bloqués à l’étranger depuis plus de sept mois suite à la fermeture des frontières Algériennes en vue de la crise sanitaire du Covid-19.

En effet, depuis le 17 mars dernier, plus de 30.000 Algériens ont été rapatriés via plus de 100 vols spéciaux, mais les dessertes ont été suspendues depuis le 11 septembre dernier, et de nombreux Algériens restent toujours bloqués en dehors du pays, alors que la pandémie regagne du terrain à travers le monde.

Toutefois, aucune date concernant une éventuelle cinquième phase de rapatriement n’a encore été avancée. Les binationaux et les Algériens résidents à l’étranger, qui n’étaient pas concernés par les opérations de rapatriement effectuées par la compagnie aérienne nationale Air Algérie font également partis des personnes souhaitant regagner le territoire nationale.

« Il y a parmi les personnes bloquées à l’étranger des citoyens qui ont une carte de résidence à l’étranger mais qui vivent en Algérie où ils ont leur travail et leurs familles. Il y a des ressortissants dont les proches sont décédés sans qu’ils aient la possibilité d’assister à leur enterrement, d’autres ont des parents malades. Il y a aussi des Algériens dont les enfants n’ont pas pu passer leur Bac en Algérie, etc », a affirmé le député de l’émigration Noureddine Belmeddah, dans un entretien accordé ce mercredi au site TSA.

En outre, la recrudescence des cas de contamination au Coronavirus (Covid-19) a totalement écarté l’hypothèse d’une éventuelle réouverture des frontières Algériennes. « Nous souhaitons une issue à cette question car les ressortissants algériens bloqués à l’étranger n’en peuvent plus. Nous sommes en train de faire des collectes en faveur des personnes mourantes pour leur rapatriement, mais la situation ne peut plus durer plus que cela », a expliqué le député.

« Nous ne cherchons pas à ce que les frontières soient ouvertes à tout le monde, nous voudrions seulement qu’il soit permis aux Algériens de l’étranger de rentrer au pays », a conclu le député Belmeddah, en affirmant comprendre les appréhensions des autorités concernant les risques liés à la pandémie du Covid-19.

Rédaction d’Algérie360.