Vols spéciaux entre l’Algérie et la France : ASL Airlines réduit fortement le nombre de ses dessertes

Le programme de vols spéciaux entre l’Algérie et la France prévus durant ce mois de novembre de la compagnie aérienne ASL Airlines, a été fortement réduit.

Dans un communiqué publié hier, lundi 2 novembre, la compagnie aérienne française ASL Airlines a annoncé qu’elle a réduit fortement son programme de vols spéciaux entre l’Algérie et la France prévus durant ce mois de novembre. Cette décision a été prise suit à l’entrée en vigueur en France des nouvelles restrictions en matière de voyage dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19.

« Suite aux dernières informations gouvernementales, ASL Airlines a été contrainte de restreindre son programme de vols au départ de l’Algérie », lit-on dans le même communiqué. La compagnie prévoyait initialement 26 vols durant le mois de novembre. Ce nombre a été ramené à seulement quatorze, selon le calendrier publié par cette dernière.

Ainsi, les vols reliant Annaba à Paris Charles de Gaulle seront opérés le 6 et 27 novembre. Ceux entre Béjaïa et Paris Charles de Gaulle, le 7 et 28 novembre. Le 5, 7, 12, 19, et 26 novembre seront opérés les vols entre Alger – Paris Charles de Gaulle, et Alger – Lyon.

Toutefois, la compagnie aérienne française Air France a annoncé une mise à jour de son programme de vols internationaux afin de tenir compte des restrictions en matière de voyages imposées par les autorités françaises. Dans le sens Paris – Alger, seulement deux vols hebdomadaires, mercredi et dimanche, sont prévus durant tout le mois de novembre.

