Tribunal de Tipaza : Le procès d’Abdelkader Zoukh reporté à nouveau

Le juge prés le tribunal de première instance de la wilaya de Tipaza a prononcé aujourd’hui mardi le report au 19 novembre du procès de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

La raison du report du procès et dû à l’absence de la défense de l’accusé et de quelques témoins, à ce procès qui se déroule au tribunal de Tipasa conformément à la procédure de privilège de juridiction, les faits de cette affaire étant déroulés dans la wilaya d’Alger où il occupait le poste de wali.

Dans ce procès ou Zoukh comparait devant la chambre correctionnelle près le tribunal de Tipasa en qualité d’accusé principal, plusieurs témoins sont cités dans l’affaire, dont l’ancien directeur général de la sûreté nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, condamné lui même, dans d’autres affaires de corruption.

Pour rappel, est poursuivi dans cette affaire pour, notamment, « dilapidation délibérée de deniers publics par un fonctionnaire », « utilisation illégale de biens et de deniers publics qui lui ont été confiés en vertu de sa fonction », « abus de fonction et violation des lois et règlements dans le but d’obtention d’avantages pour un tiers ».

