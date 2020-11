Said Sadi : « Le taux de participation au referendum n’a pas dépassé 6% »

L’ancien leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Saïd Sadi, a réagi, ce mardi 3 novembre, aux résultats du référendum sur la nouvelle constitution qui a eu lieu dimanche dernier.

Dans une contribution intitulée « DOS AU MUR », l’ancien président du RCD a indiqué que le « taux de participation au dernier referendum n’a pas dépassé 6% ».

« Des sources fiables assurent que le taux de participation au dernier référendum n’a pas dépassé les six pour cent. Mais passons ! En soi, l’Algérie qui n’en est pas à sa première fraude ne sera pas plus ébranlée par un trucage de plus. Il y a simplement à relever que les décideurs auraient au moins pu éviter au pays pareil outrage un premier novembre », a-t-il écrit.

« Les ressources humaines furent stérilisées par l’école, le népotisme et l’exil. Les capacités financières subirent méthodiquement les effets de la rapine institutionnalisée ; sous le seul règne de Boutefilka, le pouvoir dilapida trois fois le montant du plan Marshal qui permit de reconstruire l’Europe occidentale après le seconde guerre mondiale. Il restait le capital symbolique, il vient d’être pulvérisé avec cette dernière supercherie. Le péril qui guette l’Algérie est grand et imminent », a ajouté Saïd Sadi.

« Le régime est dans l’impasse. Ce sera le chaos ou la transition. Encore faudrait-il que cette dernière ne soit pas, une fois de plus, l’objet de manipulations dont le régime a le secret quand il faut dévoyer les concepts et les solutions nées des luttes opiniâtres des patriotes. On connaît la capacité du système algérien à polluer les idées et propositions les plus saines pour les détourner avant de les vider de leur sens », a-t-il encore ajouté.

Pour rappel, la novelle Constitution a été approuvée par 66,80 % (3.355.518 d’algériens) des voix des électeurs inscrits lors du référendum qui a eu lieu dimanche dernier.

Rédaction d’Algerie360